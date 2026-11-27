Рассказываем, почему дизельное топливо меняет свойства на холоде, когда на АЗС появляется зимний дизель и что нужно знать водителю, чтобы автомобиль не подвел в мороз.

Утро, градусник за окном впервые показывает ощутимый минус, а вы спешите на работу. Садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ зажигания – стартер бодро крутит мотор, но машина не заводится. Знакомая ситуация? Для некоторых владельцев дизельных автомобилей зимний сезон начинается именно так.

Прежде чем грешить на севший аккумулятор или свечи накала, вспомните, когда вы заправлялись в последний раз. Вполне возможно, в баке еще осталось летнее дизельное топливо, которое просто не рассчитано на наступившие холода.

Почему дизель боится морозов?

Представьте бутылку оливкового масла, которую забыли в холодильнике. Через некоторое время масло мутнеет, в нем появляются светлые хлопья. Похожий процесс происходит и с дизельным топливом при охлаждении.

В составе дизеля есть парафиновые углеводороды. При понижении температуры они начинают образовывать кристаллы. Сначала топливо мутнеет, а при дальнейшем охлаждении кристаллы могут затруднять его прохождение через топливный фильтр. В результате двигатель испытывает недостаток топлива: автомобиль может плохо заводиться, терять мощность или вовсе заглохнуть.

Именно поэтому дизельное топливо делят по сезонам. Главное отличие – способность сохранять работоспособность топливной системы при низких температурах.

Четыре уровня защиты: шпаргалка по ГОСТу

В России сезонность дизельного топлива жестко регламентирована техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и государственными стандартами. Заправочные пистолеты на АЗС выдают четыре основных типа ДТ в зависимости от сезона и географии.

Летнее (ДТ-Л): применяется в теплое время года при температуре от 0 °C и выше. В зависимости от сорта (A, B, C или D) сохраняет фильтруемость при температуре от +5 °C до -10 °C.

применяется в теплое время года при температуре от 0 °C и выше. В зависимости от сорта (A, B, C или D) сохраняет фильтруемость при температуре от +5 °C до -10 °C. Межсезонное (ДТ-Е): используется весной и осенью при неустойчивой погоде. Включает сорта E и F, которые прокачиваются через фильтр при морозах до -15 °C и -20 °C соответственно.

используется весной и осенью при неустойчивой погоде. Включает сорта E и F, которые прокачиваются через фильтр при морозах до -15 °C и -20 °C соответственно. Зимнее (ДТ-З): предназначено для зимы в большинстве регионов России. Делится на классы (от 0 до 3) с предельной температурой фильтруемости от -20 °C до -38 °C.

предназначено для зимы в большинстве регионов России. Делится на классы (от 0 до 3) с предельной температурой фильтруемости от -20 °C до -38 °C. Арктическое (ДТ-А): разработано для Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Относится к классу 4 и сохраняет способность проходить через фильтр при экстремальных морозах до -44 °C.

Главный показатель – ПТФ

Зимнее топливо тоже бывает разным. Для уверенного зимнего пуска нужно ориентироваться не только на сезонное название, но и на предельную температуру фильтруемости (ПТФ). Этот показатель определяет, до какой температуры дизель сохраняет способность проходить через специальный фильтр в условиях лабораторного испытания. Если ПТФ залитого в бак дизеля составляет -20 °C, а за ночь термометр за окном опустился заметно ниже – машина останется на парковке.

Важно понимать: ПТФ – не гарантия запуска двигателя при конкретной температуре. На запуск также влияют состояние аккумулятора, топливного фильтра, системы питания и самого двигателя.

Когда на АЗС появляется зимний дизель?

Сезонная смена дизельного топлива начинается заранее, до наступления устойчивых морозов. Причем единой даты для всей страны нет. В северных регионах низкие температуры приходят раньше, чем в центральной части России, поэтому и переход на зимние сорта топлива происходит в разные сроки.

Первыми морозостойкие сорта получают северные регионы, Сибирь и Урал – там переход начинается еще в сентябре–октябре, причем на Крайний Север сразу завозят арктическое топливо. В центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, смена ассортимента идет плавно и зависит не от календаря, а от прогноза погоды: в середине октября на АЗС поступает межсезонный дизель, а к середине–концу ноября его полностью вытесняют зимние марки. Исключение составляют только южные регионы, где при плюсовой температуре всю зиму могут продавать межсезонные сорта. Например, в сети АЗС «Газпромнефть» поставки межсезонного ДТ в центральные регионы традиционно стартуют на рубеже октября и ноября, а к концу месяца станции полностью переходят на зимнее топливо с учетом местной погоды.

На нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» для производства низкотемпературных сортов дизеля применяются специальные технологические процессы, в том числе каталитическая депарафинизация. Они позволяют изменять состав топлива и улучшать его низкотемпературные характеристики. Дополнительно могут использоваться депрессорные присадки, которые уменьшают образование и рост кристаллов парафинов, помогая топливу сохранять фильтруемость на холоде.

Но как понять, какое топливо продается на конкретной АЗС?

За характеристиками зимнего дизеля стоит система качества «Газпром нефти» – от производства топлива с нужными свойствами до контроля его параметров при транспортировке и хранении на АЗС. Результаты испытаний конкретной партии отражены в паспорте качества. С ним можно ознакомиться на станции перед заправкой – посмотреть предельную температуру фильтруемости и убедиться, что выбираете топливо с учетом погоды по маршруту.

Пять советов владельцам дизельных автомобилей

1. Следите не только за погодой сегодня, но и за ночным прогнозом. Осенью температура может заметно меняться в течение суток. Если ночью ожидается сильное похолодание, убедитесь, что топливо в баке подходит для таких условий.

2. Не храните остатки «лета». Если в октябре вы заправили полный бак летнего ДТ и мало ездили, к ноябрю это топливо станет непригодным к эксплуатации. Постарайтесь максимально выработать летнее топливо до наступления заморозков и своевременно перейти на подходящий сезонный сорт.

3. Не рассчитывайте, что антигель решит любую проблему. Антигелевые присадки предназначены для профилактики проблем с низкотемпературными свойствами топлива. Они не являются универсальным средством восстановления уже загустевшего дизеля. Если топливо перестало проходить через фильтр, автомобилю может потребоваться отогрев в теплом помещении и обслуживание топливной системы.

4. Проверьте топливный фильтр. В зимний период нагрузка на него возрастает в разы, а старый, забитый грязью фильтрующий элемент имеет сниженную пропускную способность, хотя летом машина на это не жалуется. Опытные водители обновляют этот узел до наступления стабильных заморозков.

5. Не держите бак полупустым. Зимой проблемы могут возникнуть не только из-за парафинов, но и из-за водяного конденсата, который неизбежно образуется в баке из-за перепадов температур. При замерзании он рискует превратиться в ледяную пробку, которая препятствует подаче топлива. Держите бак заполненным более чем наполовину – чем меньше в баке воздуха, тем меньше образуется конденсата.

Главное, что нужно запомнить

Зимний дизель отличается от летнего способностью сохранять текучесть и гарантирует запуск двигателя при отрицательных температурах. Поэтому важно учитывать прогноз погоды, своевременно переходить на сезонное топливо и следить за состоянием топливной системы.

В сети АЗС «Газпромнефть» сезонные сорта дизельного топлива подбираются с учетом климатических условий регионов. А современные технологии производства и контроль характеристик топлива позволяют автомобилистам выбирать подходящий дизель для зимних поездок.

Заправляйтесь на проверенных сетевых АЗС, и тогда даже сильные морозы не станут неожиданностью для вашего автомобиля.