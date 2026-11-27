Найдено правильное и полезное применение для вредной «обманки» — вам точно пригодится!
Сейчас в магазинах продается много так называемых заглушек-обманок сигнализатора непристегнутого ремня безопасности.
Я категорический противник использования заглушек по их прямому назначению, то есть «затыкания» пищалки – пристегиваюсь сам и всех в автомобиле заставляю.
Однако я приобрел подобные заглушки, чтобы использовать их как дополнительные петли для крепления груза в салоне автомобиля.
С. Чистиков, Тюменская область
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