Читатель «За рулем» закрепил груз в салоне авто заглушками ремней безопасности

Сейчас в магазинах продается много так называемых заглушек-обманок сигнализатора непристегнутого ремня безопасности.

Я категорический противник использования заглушек по их прямому назначению, то есть «затыкания» пищалки – пристегиваюсь сам и всех в автомобиле заставляю.

Однако я приобрел подобные заглушки, чтобы использовать их как дополнительные петли для крепления груза в салоне автомобиля.

С. Чистиков, Тюменская область

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Заглушки сигнализатора непристегнутого ремня безопасности... ...помогают закрепить груз на заднем диване автомобиля.

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