Автомобильные новинки 30-й, юбилейной выставки средств безопасности

Если отвлечься от узкоспециальных формулировок, то «Интерполитех» – своеобразный смотр достижений, так или иначе связанных с обеспечением безопасности государства. Традиционное место проведения – один из павильонов столичного комплекса ВДНХ. Новейшие технологии здесь демонстрируют и отечественные, и зарубежные компании. Причем в современном мире безопасность немыслима без транспорта, поэтому на стендах «Интерполитеха» всегда находится место для автомобилей специального назначения. Представим их.

Один из главных дебютов – бронеавтомобиль Рекрут производства ООО «Нижегородское авиационное общество». Из названия понятен регион расположения компании, поэтому применение ряда узлов ГАЗа вполне объяснимо. Но искать базовое шасси среди грузовых моделей автозавода не стоит. Рекрут – полностью самостоятельная разработка, включая раму. На сегодня предусмотрено три основных варианта автомобиля: десантный, санитарный и пикап.

Бронеавтомобиль Рекрут в модификации пикап. Мощность дизельного двигателя – 170 л.с. Баллистическая защита – класса Бр-4, противоминная – 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Броневик имеет одобрение типа транспортного средства и пригоден без ограничений для эксплуатации на дорогах общего пользования. Адресован силовикам, структурам МВД, Росгвардии. Гражданское применение? Запросто! Машины без открытой грузовой площадки с минимальными доработками можно использовать в качестве инкассаторских. А, скажем, продемонстрированный на выставке пикап – шикарный вариант для объектовой охраны. В грузовом отделении нетрудно разместить спецоборудование, радиолокационную станцию для обнаружения дронов, турель с пулеметами или зенитную установку с малокалиберными пушками.

В грузовом отсеке выставочного пикапа Рекрут размещена турель для пулеметов и малогабаритная РЛС обнаружения низкоскоростных целей (БПЛА).

Старожил рынка, компания Rida, представила очередной бронеавтомобиль на базе серийной модели. На сей раз серьезный комплект скрытой от глаз защиты получило изделие не европейского или американского происхождения, а кроссовер Haval H9. По отечественной классификации стойкость корпуса оценивается классом Бр4: непробитие пулями со стальным термоупрочненным сердечником автоматных патронов 5,45х39 и 7,62х39 мм. Стекла же способны выдержать пули от винтовочных патронов 7,62х54 мм и автоматные бронебойные. Что касается подрыва, то предусмотрена как минимум защита от ручных гранат.

Защищенный Haval H9. Толщина бронестали – 7 мм, стекла – 50 мм.

Помимо автомобилей со скрытым бронированием, «Рида» предлагает и уже известные многофункциональные полноприводные транспортные средства семейства Буран. На стенде была представлена версия КШМ: командно-штабная машина.

Автомобиль специального назначения Буран. Баллистическая защита от пуль автоматического оружия. Боестойкие колеса при повреждении сохраняют работоспособность минимум 50 км.

ОКБ «Техника» продолжает развивать востребованное нынче направление – специальные транспортные средства упрощенной конструкции. Если проще, то боевые багги.

Общее название семейства – Сармат. Причем самые свежие версии уже относятся к третьему поколению. Полностью бронированный Сармат-3 колесной формулы 4х4 дебютировал на форуме Армия-2024. На «Интерполитехе» продемонстрирована упрощенная версия Сармат-3М. В автомобиле использованы отечественные детали, узлы и агрегаты ВАЗа, ГАЗа, УАЗа.

Сармат-3М. Снаряженная масса – 2,2 тонны, грузоподъемность – 0,8 тонны, максимальная скорость – 120 км/ч, запас хода – 500 км.

Кроме транспортных средств специального назначения, в целях безопасности трудятся и серийные автомобили. Заводские модели с минимальными доработками используют как носителей специального оборудования, продвинутых комплексов и даже вооружения.

Искусственный интеллект, например, прекрасно уживается с хорошо известным газовским Соболем. Компания NTechLab разместила в автомобиле мобильный комплекс видеоаналитики Манул для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.

Комплекс видеоаналитики на шасси ГАЗ. Время развертывания – 2 часа, продолжительность автономной работы – 72 часа, площадь сети видеонаблюдения – 10 кв. км.

Центр гуманитарного разминирования «Эмерком-Демайнинг» выбрал фургон Соболь НН для доставки в нужную точку комплекса инженерно-технического обеспечения, который служит для поиска, идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов.

На борту Соболя НН – оборудование для разминирования: беспилотный комплекс «Прогресс», аэрофотокамера, НРТК «Муравей», георадар с металлодетектором, локатор, мультиспектральная камера.

Предприятие оборонно-промышленного комплекса под брендом «Кордон» на примере УАЗа Патриот пикап продемонстрировало оборудование для монтажа пулеметной турели, то есть способ быстро оснастить серийный автомобиль вооружением для охраны объектов от враждебных БПЛА.

Грузовой отсек пикапа накрыт специальным кунгом-опорой, на нем основание, кронштейн для монитора и станок для двух 7,62-мм пулеметов. Углы наведения: 360 градусов по горизонтали и –10...+50 градусов по вертикали.