«За рулем» рассказал об особенностях отпуска бензина на заправках СССР

На АЗС советских времен привычная сегодня фраза «Мне до полного!» обычно вызывала раздражение у местного персонала, привыкшего реагировать только на «круглое» количество литров – 10, 20 и так далее.

Во многом этому способствовала система талонов, на которых указывался конкретный литраж, а также отсутствие заправочных пистолетов с «отстрелом».

Водители, желавшие непременно налить полный бак, должны были заказывать объем топлива с избытком, подставляя рядом канистру для излишков, либо устанавливать доверительные отношения с заправщицей.

Впоследствии, когда талонов не стало, бензоколонки стали работать за наличный расчет и появилась автоматика отключения подачи топлива по полному баку, ситуация нормализовалась сама собой.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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О том, что представляла собой АЗС Николая II, рассказано тут.