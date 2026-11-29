«За рулем» рассказал об устройстве советских автолавок на шасси ГАЗ-АА и ЗИС-8

Почти 90 лет назад наш журнал («За рулем» № 11 за 1936 год) рассказывал, как комбинат реконструкции транспорта Мосгорвнуторга (структура, отвечавшая за внутреннюю торговлю) подготовил к майским праздникам новинку – первые в СССР автомагазины на шасси ГАЗ-АА и ЗИС‑8.

Цель простая – приблизить товары к потребителям.

В автомагазинах открытого исполнения верхняя часть борта при откидывании преобразовывалась в навес, а нижняя – в прилавок: такое исполнение подходило для теплого климата.

В закрытом исполнении продавец работал в кузове, а торговля могла вестись через задний торец.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О советской пищевой цистерне АЦПТ‑3,3 для разливного пива рассказано тут.