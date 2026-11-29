Глава ГАИ ответил на вопрос о законности съемной тонировки

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В последнее время всё чаще вижу на дорогах грузовики, на внутренней поверхности лобового стекла которых на присосках установлена шторка.

Получается своеобразная тонировка, но съемная. Как оказалось, у нее даже название есть – «иранская тонировка». Разрешают ли это ПДД?

Игорь Кирсанов, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Нет, использование не только таких шторок, но и любых других предметов, равно как и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла), запрещено пунктом 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

Игнорирование этого запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

О том, как убедиться в правомерности штрафа за тонировку, рассказано здесь.