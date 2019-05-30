Еда с алкоголем: список опасных для водителя блюд

«За рулем» предупреждает: существуют продукты, которые не стоит употреблять в пищу перед тем, как сесть за руль.

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В водительской среде ходит много историй о том, как водитель, выпив перед дорогой кваса или кефира, лишился прав за вождение в нетрезвом виде: алкометр инспектора показал опьянение.

Напомним, с 2010 по 2013 год существовало так называемое «нулевое промилле», то есть содержание алкоголя в крови водителя должно было равняться нулю. Принятый закон лишал водителей возможности оспорить в суде протокол, составленный инспектором ГИБДД. Возникало множество юридических споров. После внесенных в КоАП РФ изменений эту норму отменили, и теперь лишиться прав за нетрезвое вождение можно:

...в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.

Если с напитками все более-менее понятно, то нет ли подвоха в еде? Может, что-то нельзя есть перед дорогой, чтобы не нарваться на лишение прав? Например, окрошку, в состав которой входит тот же квас. Наркологи говорят: этот напиток даже в маленьких дозах покажет положительный результат при тесте на алкоголь. Обычно после окрошки с квасом в крови обнаруживают 0,1–0,6 промилле в зависимости от того, сколько человек съел и сколько он весит.

Ментоловые леденцы — от 0,1 до 0,4 промилле. Обычно их принимают, когда болит горло или для освежения дыхания. Леденцы содержат эфирные ингредиенты. Вот их и улавливает алкометр.

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0,2–0,3 промилле, но может и больше, ведь для пропитки таких кондитерских лакомств используют разведенный коньячный спирт. Ну и, конечно же,тоже употреблять не рекомендуется. В них может быть 0,2–0,4 промилле.

Ягоды и фрукты (апельсины, к примеру) содержат 0,1–0,2 промилле. А кисломолочные продукты вроде кумыса, простокваши, кефира вызывают в желудке брожение и содержат от 0,2 до 0,3 промилле.

В общем, все зависит от комплекции и индивидуальных особенностей организма человека. Если при проверке на состояние опьянения прибор покажет 0,1 промилле, лишения прав можно избежать. А вот если больше, скажем, после того, как съели окрошку, это уже основание для лишения прав.

Но не переживайте. Эти промилле могут быть зафиксированы, если вас остановили практически сразу после выезда. В этом случае надо настаивать на проведении повторной экспертизы. Организму в среднем достаточно 20 минут, чтобы избавиться от небольшого содержания алкоголя, который может попасть в вас с едой.