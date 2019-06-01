Во-первых, попросите инспектора предъявить служебное удостоверение и постарайтесь зафиксировать его данные.
Спросите инспектора, какие действия он проводит — осмотр или все же досмотр. Часто эти понятия, сознательно или нет, подменяются. Осмотр бывает технический или визуальный — так сотрудник может рассматривать автомобиль снаружи, а салон через боковые стекла. Если же инспектор настаивает на досмотре и просит вас открыть багажник или двери автомобиля, попросите его составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ) и пригласить двух понятых. При этом поиск понятых — забота инспектора, а не водителя.
Если же инспектор ГИБДД самовольно лезет в вашу сумку, доставайте камеру или телефон и ведите видеосъемку всего, что происходит. Затем спокойно звоните 02 и говорите о незаконном обыске автомобиля. Досмотр машины без протокола и понятых квалифицируется как самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ). В соответствии с этой статьей можно составить жалобу на действия инспектора и оспорить их в суде. Нелишней будет и помощь адвоката.
- Все, что нужно знать участникам дорожного движения, вы найдете в «Парке документов» ЗР.
- Правильнее всего запечатлеть осмотр автомобиля на мобильный телефон или видеорегистратор. И никогда не помешает дорожная сумка «За рулем».
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