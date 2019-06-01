Гаишник просит открыть сумку — как ответить, чтобы отстал? Ситуация не такая уж и редкая: при проверке документов инспектор ДПС часто просит водителя выйти из машины, открыть багажник или даже показать личные вещи. Можно ли сказать ему «нет», как это сделать и что-таки за это будет? После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов Сегодня уже невозможно представить оскароносную ленту «Москва слезам не верит» без голубого Москвича, с которым мучился муж Антонины, а сыщиков МУРа из «Место встречи изменить нельзя» — без видавшего виды автобуса ЗИС-8. «За рулем» отправился в павильоны «Мосфильма» и выяснил, по каким принципам проходят сегодня автомобильные «кастинги», почему киношные авто не ставят на учет в ГИБДД и какая угроза нависла над кинокарьерой любимых автомобилей. Конкурс автознатоков: загадка про пальцы и мотор Гранты За ответ на задачу №133 про мороз и бустер Сергей Дудин, житель Свердловской области, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание.