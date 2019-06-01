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Гаишник просит открыть сумку — как ответить, чтобы отстал?

Ситуация не такая уж и редкая: при проверке документов инспектор ДПС часто просит водителя выйти из машины, открыть багажник или даже показать личные вещи. Можно ли сказать ему «нет», как это сделать и что-таки за это будет?

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Понятно, что при такой встрече водитель будет нервничать. Особенно, если в сумке лежит, скажем, пистолет-зажигалка. Неясно, как отреагирует на такой сувенир служитель правопорядка. Что же делать?

Во-первых, попросите инспектора предъявить служебное удостоверение и постарайтесь зафиксировать его данные.

Спросите инспектора, какие действия он проводит — осмотр или все же досмотр. Часто эти понятия, сознательно или нет, подменяются. Осмотр бывает технический или визуальный — так сотрудник может рассматривать автомобиль снаружи, а салон через боковые стекла. Если же инспектор настаивает на досмотре и просит вас открыть багажник или двери автомобиля, попросите его составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ) и пригласить двух понятых. При этом поиск понятых — забота инспектора, а не водителя.

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Но даже в случае процедуры досмотра ТС инспектор не вправе требовать от водителя, чтобы тот показал содержимое карманов или сумки. Это уже относится к личному досмотру и регулируется статьей 27.7 КоАП РФ. Личный досмотр могут проводить сотрудники полиции. Причем только лицо того же пола (то есть женщину может досматривать только женщина), в присутствии понятых того же пола и с составлением протокола личного досмотра. И на это должна быть веская причина, которую указывают в протоколе. Вот тогда уже придется предупредить о том, что в сумке лежит зажигалка в виде пистолета, чтобы сотрудники полиции, увидев ее, не нервничали. В иных случаях о том, что лежит в сумке, говорить необязательно.

Если же инспектор ГИБДД самовольно лезет в вашу сумку, доставайте камеру или телефон и ведите видеосъемку всего, что происходит. Затем спокойно звоните 02 и говорите о незаконном обыске автомобиля. Досмотр машины без протокола и понятых квалифицируется как самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ). В соответствии с этой статьей можно составить жалобу на действия инспектора и оспорить их в суде. Нелишней будет и помощь адвоката.

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