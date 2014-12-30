Антон Карамзин, зампред правления Сбербанка: ИжАвто должен выпускать 200–250 тыс. машин в год

Для того чтобы автозавод ИжАвто приносил прибыль, объемы его производства должны составлять не менее 200–250 тыс. автомобилей в год. Такое мнение высказал в интервью «ЗР-Online» Антон Карамзин, заместитель председателя правления Сбербанка России — главного кредитора ИжАвто. По его словам, переговоры о стратегическом сотрудничестве ИжАвто ведет не только с корейским концерном Hyundai-Kia, но и с другими мировыми автопроизводителями.

Антон Карамзин также отметил, что соглашения с АвтоВАЗом по выпуску моделей ВАЗ-2104 и —2107 остаются в силе. На предприятии также выпускают «каблук» Иж-27175.

На первоначальном этапе восстановления производства завод также собирается произвести от 2 до 3 тысяч автомобилей Kia Sorento и Spectra. Машины будут собраны из остатков поставленных ранее машинокомплектов.

Напомним, что в сентябре российский премьер Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф посетили Ижевский автозавод, возобновивший производство.

Владимир Путин тогда заявил, что завод должен выпускать новые модели. При этом он напомнил, что нынешняя линейка моделей — далеко не новые автомобили, но важно было запустить предприятие, чтобы оно работало. С работающим предприятием легче двигаться в переговорном процессе со стратегическим партнером.