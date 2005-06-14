В начале июня в России появился "Грейт Уолл-Сокол-GЗ"

В начале июня в России появился «Грейт Уолл-Сокол-GЗ»

Архивная статья

Автомобиль комплектуется на выбор 105-сильным бензиновым двигателем или 78-сильным дизелем. Благодаря улучшенной подвеске пикап стал комфортабельнее, базовую комплектацию за $13 999 входят кондиционер, литые диски, противотуманные фары, электростеклоподъемники. Вторая новинка «Китайской стены» — кроссовер «Ховер», позаимствовавший внешность у одной из моделей «Исудзу». 2,4-литровый мотор мощностью 130 л. с. изготовлен по лицензии " Mitsubishi 3000 GT/"> Mitsubishi 3000 GT/">Mitsubishi 3000 GTnbsp;. "Взрослые" опции вполне соответствуют внешности автомобиля: кожаный салон, литые диски, парктроник, LCD-дисплей, электропривод водительского сиденья. Базовая комплектация, в которую входят климат-контроль, полный электропакет, CD-плейер с чейнджером на 6 дисков, будет стоить $24 950 

Дополнительные материалы:

Китайский автопром. «Купи одну, вторую дадим в подарок»

Двое из ларца, или Китайские Соколы

В начале июня в России появился «Грейт Уолл-Сокол-GЗ»
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