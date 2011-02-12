Флагман Lamborghini получит сверхпрочный монокок

К алюминиевым пластинам на торцах несущего монокока будут навешиваться остальные узлы нового суперкара Lamborghini, при этом масса кузова составит всего 229,5 кг. Помимо важной задачи по снижению общего веса модели без ущерба жесткости и повышения ее динамических характеристик автопроизводитель еще и улучшит экологические показатели своего суперкара.
Флагман Lamborghini получит сверхпрочный монококНовый флагман Lamborghini назовут Aventador
Новый флагман Lamborghini заявлен преемником Murciélago. Автопроизводитель до сих пор официально не назвал имени своей новинки, однако «знающие люди» в курсе, что ее назовут Aventador. Машина получит новый 700-сильный мотор V12 — на 30 лс мощнее, чем у предшественника, полный привод и суперлегкую 7-ступенчатую трансмиссию.
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