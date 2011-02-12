Углепластиковый монокок с тщательно проработанной структурой ребер жесткости и алюминиевым усилением на торцах станет основой кузова нового флагмана Lamborghini, который готовится к премьере на автошоу в Женеве. Он выполнен как единая деталь, несущая все основные нагрузки, и обладает выдающимся сопротивлением кручению — 35 000 Нм на градус.

К алюминиевым пластинам на торцах несущего монокока будут навешиваться остальные узлы нового суперкара Lamborghini, при этом масса кузова составит всего 229,5 кг. Помимо важной задачи по снижению общего веса модели без ущерба жесткости и повышения ее динамических характеристик автопроизводитель еще и улучшит экологические показатели своего суперкара.

Флагман Lamborghini получит сверхпрочный монокок Новый флагман Lamborghini назовут Aventador

Новый флагман Lamborghini заявлен преемником Murciélago. Автопроизводитель до сих пор официально не назвал имени своей новинки, однако «знающие люди» в курсе, что ее назовут Aventador. Машина получит новый 700-сильный мотор V12 — на 30 лс мощнее, чем у предшественника, полный привод и суперлегкую 7-ступенчатую трансмиссию.