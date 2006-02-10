Объем выпуска легковых автомобилей в 2005 г. в России сократился

По мнению А.Дейнеко директора Департамента промышленности Минпромэнерго, основные причины падения следующие: прекращение производства автомобиля ИЖ-Ода, уменьшение выпуска легковых автомобилей на ГАЗе и ВАЗе.

Вместе с тем, передает сайт Минпромэнерго, по грузовым автомобилям, по предварительным данным,рост производства составил 101% к уровню 2004 г. Подобной динамики, по словам Дейнеко, удалось достичь за счет «наращивания вкладываемых в производство инвестиций, а также модернизации и перевооружения производства, в том числе на таких предприятиях как ОАО „КАМАЗ“ и ОАО „УРАЛ.

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