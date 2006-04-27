Команде Midland F1 срочно требуется российский специалист!

Победитель конкурса получит возможность, как минимум, пройти стажировку в конструкторском бюро команды в Великобритании.

Специально для конкурса технический департамент команды подготовил несколько заданий, затрагивающих отдельные системы и элементы конструкции автомобиля Формулы 1.

В качестве членов жюри конкурса выступят технический директор MF1 Racing Джеймс Ки и руководители подразделений конструкторского бюро команды. Они выберут из всех представленных решений лучшее. Главными критериями при выборе — эффективность решения, техническая грамотность участника и понимание им принципов работы автомобиля Формулы-1, а также умение предложить нестандартное, но работоспособное решение стандартной технической проблемы.

ЗАДАНИЯ.