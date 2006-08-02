Автопробег Москва-Магадан. Первые впечатления.

Участник автопробега Андрей Морозов рассказывает об этих первых километрах пути.

Маршрут: Москва — Пенза — Сызрань

Надвигающийся слева, со встречной полосы автобус я заметил в последний момент. Мало того, что он следовал параллельно моему «Рекстону», он пытался обогнать нашу колону из 8 машин на скорости более 120 км/ч.

Вильнуть в сторону? Не возможно — этот участок трассы М-5 «Урал» капитально ремонтируется. Тормозить? А если зазевается следующий за мной «Патриот»?

Слава Богу, не зазевался, хотя шел уже шестой час.

Только присутствие женщин в салоне заставило сдержаться и не высказать, все, что думается об этом автобусном лихаче... Читать дальше