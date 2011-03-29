В Париже начались тесты новых Toyota Prius plug-in

Три новеньких Prius plug-in, запуск которых отсрочен в США из-за мартовского землетрясения в Японии, прибыли в Париж для прохождения тестов. Автомобили пройдут пилотную эксплуатацию во французской столице и ее предместьях, где полным ходом идет создание инфраструктуры электрических АЗС.

Для электрокаров предполагается развернуть сеть из 150–200 АЗС, над данным проектом сейчас работает местный поставщик электроэнергии компания EDF при поддержке агентства защиты окружающей среды ADAME. Цель — создать пункты зарядки в местах, максимально удобных для эксплуатации электрического транспорта.

Розеточники Prius plug-in отличаются особой экологичностью и экономичностью, в режиме «электрокар» они разгоняются до 100 км/ч и проезжают на одной зарядке до 20 км. При обещанном среднем расходе топлива 4,3 литра на 100 км эти машины в мегаполисах с развитой сетью электрических АЗС смогут сократить расход до 2,6 л на 100 км, а выбросы CO2 составят 59 граммов на километр.

Напомним, что Prius plug-in дебютировал на январском автошоу в Детройте и был заявлен к старту продаж в США в апреле, автомобиль представил глава североамериканского подразделения японского концерна Боб Картер. Однако на прошлой неделе Toyota заявила о переносе запуска на неопределенный срок.

В Детройте дебютировал и новый член семейства Prius — минивэн Prius V, который представил президент Toyota Акио Тойода. Машина заявлена к старту в конце лета текущего года, относительно данной модели никаких пересмотров сроков нет.