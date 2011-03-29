В Париже начались тесты новых Toyota Prius plug-in

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Три новеньких Prius plug-in, запуск которых отсрочен в США из-за мартовского землетрясения в Японии, прибыли в Париж для прохождения тестов. Автомобили пройдут пилотную эксплуатацию во французской столице и ее предместьях, где полным ходом идет создание инфраструктуры электрических АЗС.

В Париже начались тесты новых Toyota Prius plug-in

В Париже начались тесты новых Toyota Prius plug-in

Для электрокаров предполагается развернуть сеть из 150–200 АЗС, над данным проектом сейчас работает местный поставщик электроэнергии компания EDF при поддержке агентства защиты окружающей среды ADAME. Цель — создать пункты зарядки в местах, максимально удобных для эксплуатации электрического транспорта.

Розеточники Prius plug-in отличаются особой экологичностью и экономичностью, в режиме «электрокар» они разгоняются до 100 км/ч и проезжают на одной зарядке до 20 км. При обещанном среднем расходе топлива 4,3 литра на 100 км эти машины в мегаполисах с развитой сетью электрических АЗС смогут сократить расход до 2,6 л на 100 км, а выбросы CO2 составят 59 граммов на километр.

Напомним, что Prius plug-in дебютировал на январском автошоу в Детройте и был заявлен к старту продаж в США в апреле, автомобиль представил глава североамериканского подразделения японского концерна Боб Картер. Однако на прошлой неделе Toyota заявила о переносе запуска на неопределенный срок.

В Детройте дебютировал и новый член семейства Prius — минивэн Prius V, который представил президент Toyota Акио Тойода. Машина заявлена к старту в конце лета текущего года, относительно данной модели никаких пересмотров сроков нет.

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Отзывы о Toyota Prius (1)

Toyota 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Prius 3 Gen. Средний расход топлива 5л на 100км (в рeжиме ECO).

Недостатки:

На трассе шумно в кабине (от покрышек).

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