Разработаны лазерные свечи зажигания

Лазерные свечи зажигания вскоре придут на смену обычным электродным, главное их преимущество — многоточечный поджиг топливной смеси по всему объему цилиндра, что должно благотворно отразиться на эффективности и экологичности моторов, а также экономии топлива. Новинку разработали ученые Национального института естественных наук в японском городе Оказаки в содружестве с румынскими коллегами, передает BBC.

Опытные образцы лазерных свечей поджигают смесь на различной глубине в двух или трех точках. Главной проблемой стало изготовление корпуса: свечи должны выдерживать высокие температуры и обеспечивать стабильную работу высокоточной оптики, входящей в их состав, в этих целях разработаны специальные керамические порошки.

Ученые пока не раскрывают возможности новинки, в частности, процент повышения КПД моторов и процент снижения выбросов. Впервые лазерные свечи представят широкой общественности 1 мая на международной конференции по лазерам и электрооптическому оборудованию. Сообщается также, что первые промышленные образцы новой продукции готовится выпустить один из лидеров японского рынка комплектующих — компания Denso.

Конструкция свечей зажигания не менялась со времен их изобретения, зато сами двигатели обросли кучей дополнительного оборудования, которое часто мешает при замене свечей. «За рулем» провел своеобразное соревнование по замене свечей зажигания на время среди самых распространенных современных моделей.