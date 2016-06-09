Интерактивное лобовое стекло станет реальностью в ближайшие десять лет

Компания Autoglass разработала универсальное лобовое стекло, на которое проецируется основная дорожная и эксплуатационная информация.

Инженеры английской фирмы решили существенно расширить функционал обычных проекционных систем, превратив лобовое стекло в прообраз монитора компьютера. Богатый массив дорожных данных от запаса топлива и выбранной передачи до предупреждений о знаках, тихоходах, пешеходах, а также проезжаемых объектах. Информация, распложенная внизу стекла-экрана, превращает езду в нечто похожее на хороший компьютерный симулятор. Однако польза от такого решения очевидна. Помимо эстетической стороны, существенно снижаются отвлекающие факторы, заставляющие водителя часто переводить взгляд от дороги.

В приведении столь широкой информации задействована технология дополненной реальности, когда реальные данные «достраиваются» виртуальными, почерпнутыми из сети (например, сообщения о достопримечательностях, заправках, пробках и т.д.).

К сожалению, интерактивное лобовое стекло — это лишь проект. Однако специалисты Autoglass обещают довести виртуальную проекционную технологию до реального производства к 2020 году.