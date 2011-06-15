Mazda отзывает около 500 тысяч автомобилей

мазда 3

мазда 3

Отзыву из-за проблемы в системе электроники, которая может помешать нормальной работе стеклоочистителей, подлежат 494 500 автомобилей Mazda3 (на ряде рынков модель продается под именем Axela). Как отметил представитель японской компании, причиной отзыва стали 29 сообщений о неисправности, при этом несчастных случаев или аварий, связанных с ней, зафиксировано не было.

Все автомобили, подлежащие отзыву, произведены в Японии с января 2008 по июль 2010 года. По информации Mazda Motor Corp, 157 700 из них были отправлены в Северную Америку, 91 588 автомобилей реализовали в различных странах Европы, 84 000  уехали в Китай и еще порядка 20 000 Mazda3 продали на японском рынке, передает агентство Reuters.

Как сообщила корреспонденту zr.ru директор по связям с общественностью Mazda Motor RUS Мария Магуайр, на территории России тоже имеются автомобили, выпущенные в Японии в указанный период. Но оснований для паники нет. Моторчик, приводящий в действие механизм стеклоочистителей, исправят на СТОА официального дилера марки за 12 минут — причем, эту операцию вполне можно приурочить к очередному ТО. Дилеры сообщат о проведении сервисной кампании, связанной с вероятной неисправностью в механизме стеклоочистителя, всем владельцам Mazda3, в чьих автомобилях предположительно может проявиться дефект.

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