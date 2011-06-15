Mazda отзывает около 500 тысяч автомобилей

Все автомобили, подлежащие отзыву, произведены в Японии с января 2008 по июль 2010 года. По информации Mazda Motor Corp, 157 700 из них были отправлены в Северную Америку, 91 588 автомобилей реализовали в различных странах Европы, 84 000 уехали в Китай и еще порядка 20 000 Mazda3 продали на японском рынке, передает агентство Reuters.
Как сообщила корреспонденту zr.ru директор по связям с общественностью Mazda Motor RUS Мария Магуайр, на территории России тоже имеются автомобили, выпущенные в Японии в указанный период. Но оснований для паники нет. Моторчик, приводящий в действие механизм стеклоочистителей, исправят на СТОА официального дилера марки за 12 минут — причем, эту операцию вполне можно приурочить к очередному ТО. Дилеры сообщат о проведении сервисной кампании, связанной с вероятной неисправностью в механизме стеклоочистителя, всем владельцам Mazda3, в чьих автомобилях предположительно может проявиться дефект.
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