Nissan Leaf стал морозоустойчивым и прибавил в цене

Электромобиль 2012 модельного года можно будет эксплуатировать и в России, если машина будет продаваться у нас в серийном варианте. Правда, обойдется он недешево.

Nissan повысил цены на электромобиль Leaf в США, но при этом добавил ему опций.

Как сообщили представители компании, базовая версия автомобиля 2012 года выпуска будет стоить в Штатах на 2420 долларов дороже машины 2011 модельного года и обойдется в 36 050 долларов, в то время как топовая комплектация Leaf — SL — подорожает на 3530 долларов, достигнув уровня в 38 100 долларов.

За эти деньги покупатели Nissan Leaf получат автомобиль, оснащенный новыми опциями. Одной из них стал зимний пакет, включающий в себя подогрев сидений, руля, а также аккумуляторов. Все это клиент получит уже в базовой версии автомобиля. Учитывая, что в ближайшее время Leaf может появиться и в открытой продаже в России, опция выглядит весьма актуально. Другим новшеством стало появление у автомобилей в комплектации SL нового зарядного устройства, позволяющего меньше чем за полчаса зарядить электромобиль до 80% от возможного уровня.

В общем, с таким багажом появление серийного Nissan Leaf в России кажется более вероятным, чем раньше. Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что у нас электромобиль будет дешевым.