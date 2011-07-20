PwC: российский рынок самый быстрорастущий в мире

В первом полугодии 2011 года продажи новых легковых автомобилей на нашем рынке увеличились на 57%, что существенно выше, чем в других странах, сообщает консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Прогноз на 2011 год предусматривает прибавку к уровню прошлого года в 40%, что означает годовой итог в 2,5 млн проданных в России автомобилей. Среди причин подобного роста PwC выделяет роль госпрограммы утилизации и госсубсидирования кредитов, доступное кредитование, укрепление рубля, общий рост экономики и снижение безработицы.

Во время кризиса наибольшее снижение автопродаж наблюдалось в регионах, однако сейчас они показывают лучшую динамику восстановления, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Так, по данным PricewaterhouseCoopers, в России в 2009 году количество регистраций в целом снизилось на 49%, тогда как, например, в Уральском Федеральном округе падение составило 62%. В 2010 году округ не только восстановился, но и вышел на второе место среди регионов с приростом в 39%. За первые пять месяцев 2011 года он продолжает демонстрировать уверенный рост — на 92%.

Российский рынок можно условно разделить на две части: потребляющий международные бренды и традиционные российские. В регионах выше спрос на отечественные автомобили, хотя там спрос на иномарки тоже показывает рост.

Если в 2010 годы PricewaterhouseCoopers прогнозировал продажи в 2011-м (по самому оптимистичному сценарию) до 2,4 млн автомобилей, то сейчас уточненный сценарий предрекает уже 2,5 млн. авто. Правда, есть не очень утешительный прогноз развития глобальной мировой экономики. Но как она будет развиваться на самом деле, покажет только время.

В этом году ожидается рост производства автомобилей в России до 1,7 млн шт., таким образом, 2011-й может стать рекордным по объему производства легковых автомобилей за всю историю российского автопрома. Если не произойдет каких-то глобальных мировых потрясений, в следующие пять лет производство может удвоиться.

PricewaterhouseCoopers отмечает, что в ближайшем будущем иномарки, выпущенные в России, окажутся самыми востребованными автомобилями. Россию ожидает резкий прогресс в производстве автомобилей иностранных брендов.

Прогноз по рынку автокомпонентов тесно связан с ростом автомобильного производства: если последний оправдает ожидания, то PwC предрекает четырехкратное увеличение и рынка автокомпонентов.

«Не стоит ждать каких-то резких перемен в связи с грядущим присоединением к ВТО. Процесс интеграции займет около 7 лет, поэтому опасаться чего-то в связи с этим пока рано », — считает партнер PWC Стенли Рут.

Нужно отметить, что данные PricewaterhouseCoopers несколько отличаются от статистики, которую приводит Ассоциация европейского бизнеса, потому что последняя, кроме легковых, учитывает и легкие коммерческие автомобили.

Справка. PricewaterhouseCoopers (PwC) — крупнейшая в мире международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.