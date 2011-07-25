В США BMW 135i получил 20 «лошадок» сверху

В Соединенных Штатах Америки двухдверные BMW 135i можно будет заказать в 320-сильном исполнении.

С октября прошлого года в Штатах стал доступен купеобразный кроссовер BMW X6 с performance-пакетом для версии с двигателем 35i, который увеличивает отдачу его трехлитрового агрегата на 20 л.с. Пару недель назад немцы объявили, что подобный заводской кит можно будет заказать и для купе и кабриолета 335i. А скоро дополнительных «лошадей» получат еще и быстрые «малыши» 135i. Жаль, речь идет только о машинах в североамериканской спецификации.

Подробностей от баварцев пока не последовало, но в издании Car & Driver утверждают, что «сто тридцать пятым» достанется новая программа управления рядным шестицилиндровым двигателем 3.0 N55, оснащенным турбонагнетателем с двойной крыльчаткой. Благодаря этому софту мощность мотора поднимется с 300 до 320 сил. Как это скажется на динамических показателях, пока неизвестно. Напомним, стандартным двухдверкам в зависимости от типа верха и трансмиссии требуется от 5,2 до 5,6 с, чтобы разогнаться с нуля до 100 км/ч. О цене кита пока молчат даже на официальном сайте производителя, но, по мнению журналистов из Нового Света, она должна быть на уровне 550 долларов США.