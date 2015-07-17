В США представлен первый полноразмерный электрический грузовик

В штате Калифорния проходят испытания первого грузового автомобиля на электротяге, который ни в чем не уступает своим дизельным конкурентам.
Balqon Corporation — американский производитель электромобилей, ионно-литиевых батарей и легкой коммерческой техники объявил о запуске нового электрического грузовика Mule M100. Автомобиль был разработан специально для Калифорнии. Mule M100 способен развить 112 км/ч максимальной скорости и обладает запасом хода в 240 км. При этом с загрузкой в 4 тонны машина способна проехать до 150 км на одном заряде. Разработчики уверены, что таких возможностей вполне хватит для ежедневных доставок в границах одного города.
При этом Mule M100 предоставляет водителю те же средства комфорта, что и обычный грузовик. Что же касается времени зарядки электрического грузовика, то оно составляет три часа. Новая машина будет передана в лизинг нескольким компаниям и в это же время пройдет ряд специальных испытаний в Лос-Анджелесе.
О ценах новинки пока не сообщается.
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