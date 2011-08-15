АВТОВАЗ поставляет Lada в Северную Корею

В первом полугодии 2011 г., как отмечается в отчете АВТОВАЗа за II квартал, жигулевцы поставили северокорейской фирме Lucas Trading 250 автомобилей — в основном, Lada Priora и Lada 4x4.

АВТОВАЗ сотрудничает с КНДР не первый год. По информации РБК daily, еще в 2008 году Волжский автозавод обеспечил госструктуры Северной Кореи 600 Lada Priora и 250 Lada 4x4. В конце 2008 года Пхеньян подписал с АВТОВАЗом госзаказ на 1100 автомобилей. В 2009-м в КНДР отправили 530 машин.

Среди других экспортных рынков АВТОВАЗа упомянем Никарагуа. К примеру, в феврале нынешнего года президент страны передал 87 кооперативам таксистов Манагуа партию из 450 Lada Kalina, контракт на поставку которых был заключен между частной никарагуанской компанией «Коруна» и АВТОВАЗом. Торжественная церемония передачи второй партии российских авто в количестве 70 экземпляров состоялась в столице Никарагуа 18 июня.

Отметим, что Lada Priora пользуется спросом не только у северокорейских, но и у российских госструктур.

Недавно Lada Kalina и Lada 4х4 получили новые опции.