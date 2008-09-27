FIAT 500 PUR-O2 приедет в Париж

Новая система позволит существенно снизить выбросы двуокиси углерода в окружающую среду. Первым подобную технику опробует нашумевшая 500-я модель. Ее представят на предстоящем автосалоне в Париже, а с ноября системы PUR-O2 найдут себе применение на моделях Cromaи Bravo.
Под капотом у Fiat 500 PUR-O2 будет 1,2-литровый бензиновый мотор, управляемый системой Start&Stop, которая останавливает мотор, когда автомобиль стоит на месте. Подобный подход позволяет снизить уровень выброса CO2 в городском цикле до 10%. Если говорить точнее, подобный показатель для 500 PUR-O2 составляет 115 г/км.
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