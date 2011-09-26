Европа пришла к единому стандарту электрозаправок

Стали известны подробности нового соглашения Ассоциации европейских автопроизводителей.

В Евросоюзе пришли к единому стандарту розетки зарядных устройств для электромобилей. Как сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA), представители крупнейших компаний согласились прийти к общим нормам относительно того, как должно выглядеть зарядное устройство. По словам председателя ACEA Ивана Ходача, в настоящее время соглашение передано на утверждение в Еврокомиссию, а также органы, ответственные за введение нормативов.

До недавнего времени практически каждый производитель электромобилей создавал свое собственное зарядное устройство, отличающееся от конкурентов. Теперь же в Европе решили ввести единые стандарты, которые должны позволить подзаряжать электрокары в любом предназначенном для этого месте, независимо от производителя.

«Мы сделали важнейший шаг к широкому применению электромобилей в Европе и проложили дорогу к принятию столь взвешенного решения во всем мире», — заявил Ходач. В ACEA уверены, что появление единых электрозаправок повсеместно должно произойти при первой же возможности, в то время как производители предпочли бы постепенно развиваться по этому сценарию до 2017 года.