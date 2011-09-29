В Европе планируют ввести нулевое промилле

Cтраны Европейского союза до 2020 г. планируют принять новые единые правила дорожного движения. Это должно уменьшить смертность в ДТП в ЕС и повысить уровень безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Европарламента. Кроме того, Европа может пойти по пути России и объявить полный запрет на алкоголь за рулем.

По данным Европарламента, в 27 странах-членах ЕС каждый год в ДТП гибнет более 35 000 человек. Ущерб от аварий на дорогах оценивается в 130 млрд евро в год. Для того, чтобы улучшить ситуацию, планируется принять 103 меры по обеспечению дорожной безопасности, в том числе унифицировать правила дорожного движения и дорожные знаки, стандарты пригодности к эксплуатации дорог и лимит на наличие алкоголя в крови водителей, а также ограничить скорость до 30 км/ч в населенных пунктах по всей Европе. Об этом заявил депутат Европарламента Дитер-Лебрехт Кох.

По мнению депутатов, введение нулевой границы промилле должно стать обязательным для начинающих водителей со стажем менее двух лет во всех странах Евросоюза.

Кроме того, парламентарии уверены, что весь коммерческий транспорт, задействованный при перевозке грузов или людей, необходимо оснастить блокираторами, которые не давали бы завести автомобиль, водителям севшим за руль подшофе.

В настоящее время в Евросоюзе уровень количества алкоголя, разрешенного за рулем, определяется законами каждой отдельной страны. К примеру, в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии действует нулевая граница промилле, в Германии и Франции наличие алкоголя в организме может достигать 0,5 промилле, если водитель сидит за рулем больше двух лет. Либеральнее всего к алкоголю относятся на Мальте, в Великобритании и Лихтенштейне — там допускается до 0,8 промилле.

Напомним, что в России абсолютный запрет на наличие алкоголя в организме был инициирован президентом России Дмитрием Медведевым.