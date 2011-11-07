В Литве началась массовая фотоохота на нарушителей ПДД

Полиция прибалтийской республики ежедневно получает до тысячи сообщений о водителях, нарушающих требования правил дорожного движения. Подавляющая часть такой информации — фото- и видеозаписи, сделанные с мобильных телефонов. Увлечение, как сообщил начальник отдела дорожной полиции Литвы Дайнюс Шаломскас, постепенно переросло в манию .

Это своеобразная общественная инициатива: ежедневно на поиски нарушителей ПДД отправляются десятки тысяч людей, вооруженных мобильными телефонами. Сигналов с мест настолько много, что полицейские физически не в состоянии оперативно отреагировать на все сигналы, сообщает ИА REGNUM. Так общественность Литвы борется с аварийностью. За 9 месяцев 2011 года на дорогах страны уже погибло более 200 человек, 10% из которых несовершеннолетние.

В России за последнее время снизилось число аварий: водители острее осознают свою ответственность, а пешеходы стали реже игнорировать ПДД.