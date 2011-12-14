Банки с госкапиталом обязали реструктурировать долги ТагАЗа

Такое решение принято на совещании Правительства РФ. Все понимают, что завод, на котором работают 4,5 тысячи человек, является градообразующим для Таганрога, и его банкротство может вызвать серьезные последствия для региона.

Непростая ситуация сложилась на Таганрогском автомобильном заводе: банки-кредиторы, которым ТагАЗ задолжал 21 миллиард рублей, подали в арбитражный суд иск с требованием признать предприятие банкротом.

На заседании Правительства России было принято решение о реструктуризации долга завода и снижении процентной ставки по кредитам и подписано соглашение между ТагАЗом, правительством Ростовской области и Минпромторгом России.

Предприятие обязалось не сокращать численность сотрудников, обеспечить регулярную выплату зарплаты с индексацией не ниже уровня инфляции за предшествующий год. Кроме того, руководство предприятия должно разработать и представить правительству и кредиторам продуктовую и производственную стратегию, включающую в себя план модернизации и финансовую модель на период до 2020 года, пишет «Российская газета».