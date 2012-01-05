На трассе “Урал” появилась система наблюдения за погодой

Дальнобойщики и просто водители, которые ездят по федеральной трассе «Урал» могут вздохнуть с облегчением. Снежные заносы больше не заставят терять время, простаивая в ожидании грейдера. Он начнёт расчищать трассу задолго до образования сугробов. Дело в том что на трассе начали работать видеокамеры. Благодаря им дорожники, утверждают, что могут моментально отреагировать на проблему.

Новейшая система метеонаблюдения на трассе <М5> пока позволяет следить за погодой в режиме реального времени только дорожникам, чтобы вовремя расчищать снежные заносы. А в скором времени данные с установленных камер станут доступны и водителям. Трансляцию выведут на сайт управления автомагистралью, и любой сможет самостоятельно решить, можно ли отправляться в путь, или лучше переждать непогоду дома.

Дальнобойщики теперь могут отдыхать когда сами захотят, а не когда заставит погода из-за снежных заносов. Раньше они были постоянной проблемой на трассе. Теперь же в управлении автомагистрали «Самара-Уфа-Челябинск» на большом мониторе следят за температурой воздуха, атмосферным давлением и осадками и дорожникам не надо патрулировать трассу чтобы знать что на ней происходит.

В случае возникновения проблемы на трассе диспетчер в считанные минуты направит на ликвидацию пробки дополнительную дорожную технику. Кроме того, сколько надо высыпать песка и соли тоже помогает определить техника — в дорожное полотно вмонтированы специальные датчики.

Сейчас за ситуацией на самых сложных участках федеральных трасс следят пять пунктов метеонаблюдения, но до конца 2012 года заработают еще более 20. В ближайшем будущем проследить за состоянием трассы <М5> можно будет на протяжении от Самары до Челябинска.