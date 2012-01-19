Opel сообразит к юбилею на четверых

Юбилейные Corsa и Meriva оснащаются 16-дюймовыми литыми дисками, тонированными задними стеклами, противотуманными фарами, круиз-контролем, MP3-аудиосистемой, бортовым компьютером, двухзонным климат-контролем, панорамной стеклянной крышей. Покупатели юбилейных версий получат также многофункциональный руль с подогревом. Кроме того, у Corsa независимо от двигателя стоят хромированные выхлопные трубы.
Opel Astra в версии «150 лет „Опелю“ имеет то же оборудование, что Corsa и Meriva, за исключением противотуманных фар. На Astra-150 стоят 17-дюймовые литые диски. 17-е диски и парктроники за доплату можно заказать и для Corsa и Meriva.
Юбилейная Insignia дополнительно оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, подогревом передних сидений, навигационной системой с картами Европы на SD-карте.
Все четыре спецверсии украшены эмблемой «150 Adam Opel», на порогах — алюминиевые накладки с надписью «OPEL», а на сиденья нанесена надпись «150 years of Opel».
Читать комментарии