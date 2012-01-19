Opel сообразит к юбилею на четверых

12 вопросов про Крымский мост и один — про универсалы Лада Веста

Не обвалится? Не обледенеет? А если землетрясение? А проезд будет бесплатным? Журналисты «За рулем» попали на Крымский мост незадолго до его официального открытия — когда уже наносили разметку на асфальт. И стали первыми, кто проехал на автомобилях по этому красавцу. Михаил Колодочкин раскрывает нюансы конструкции моста. А Кирилл Милешкин поведает о том, как вели себя Весты по дороге к стройке века.