Opel сообразит к юбилею на четверых

К 150-летнему юбилею компании, который отмечается в 2012 году, Opel выпустит специальные версии Corsa, Meriva, Astra и Insignia. Кроме юбилейной отделки, спецверсии отличает возможность приобрести пакеты опций по выгодной цене.

Opel Corsa
Opel Corsa

Opel > Corsa

Opel Insignia
Opel Insignia

Opel > Insignia

Opel Meriva
Opel Meriva

Opel > Meriva

Opel Astra
Opel Astra

Opel > Astra

274549

274549

Юбилейные Corsa и Meriva оснащаются 16-дюймовыми литыми дисками, тонированными задними стеклами, противотуманными фарами, круиз-контролем, MP3-аудиосистемой, бортовым компьютером, двухзонным климат-контролем, панорамной стеклянной крышей. Покупатели юбилейных версий получат также многофункциональный руль с подогревом. Кроме того, у Corsa независимо от двигателя стоят хромированные выхлопные трубы.

Opel Astra в версии «150 лет „Опелю“ имеет то же оборудование, что Corsa и Meriva, за исключением противотуманных фар. На Astra-150 стоят 17-дюймовые литые диски. 17-е диски и парктроники за доплату можно заказать и для Corsa и Meriva.

Юбилейная Insignia дополнительно оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, подогревом передних сидений, навигационной системой с картами Европы на SD-карте.

Все четыре спецверсии украшены эмблемой «150 Adam Opel», на порогах — алюминиевые накладки с надписью «OPEL», а на сиденья нанесена надпись «150 years of Opel».

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