Верховный суд РФ разрешил пересечение сплошной разметки

Обгон по встречной, начатый через прерывистую линию разметки, а завершенный с пересечением сплошной, не всегда должен рассматриваться как очевидное нарушение. Судьям рекомендовано принимать решение по каждому конкретному случаю. Такое постановление принял пленум Верховного суда РФ.

Внесены разъяснения в отдельные пункты Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающихся правил дорожного движения. В Верховном суде не исключают, что водитель может не успеть вернуться на свою полосу движения до начала сплошной отметки по объективным причинам. Фемида наконец прислушалась к заявлениям правозащитников, по чьей просьбе и начала рассмотрение поправок. Правда, принимать окончательное решение по каждому конкретному случаю будут судьи на местах, пишет Interfax.

ВС также подтвердил, что за нарушение ПДД, зафиксированное видеокамерами, водителю грозит только штраф. Если же нарушение зафиксировано спецприбором именно сотрудником ГИБДД, то он вправе лишить автомобилиста водительских прав.

Также теперь разрешено оставлять место ДТП, если нет пострадавших и разногласий между его участниками. При этом обе стороны обязаны оформить аварию либо самостоятельно, либо на ближайшем посту ДПС.