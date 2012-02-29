ЗИЛ хочет получить с бывших управленцев более 1 млрд руб.

Автомобильный завод имени Лихачева обратился в столичный арбитражный суд с иском к ОАО «Московская автомобильная компания» (МАК) Григория Лучанского, которое по решению правительства Москвы управляло ЗИЛом в течение 8 лет.

Завод обвиняет бывшего управляющего в ненадлежащем выполнении своих обязательств и, как следствие, в необоснованном обогащении, сообщает «РБК daily» Свои убытки из-за плохого управления ЗИЛ оценил в 1,159 млрд руб.

МАК за неэффективную работу отстранили от управления ЗИЛом в начале 2011 г., тогда же в отставку был отправлен и генеральный директор ЗИЛа Константин Лаптев, представлявший интересы МАК. Руководство предприятия дискредитировало себя, свидетельством чего стали миллиардные убытки и значительная задолженность по зарплате сотрудникам ЗИЛа — так оценил ситуацию мэр Москвы Сергей Собянин, возмущенный тем, что «при этом руководитель предприятия ежегодно получал заработную плату 250 млн руб. Этих денег хватило бы с лихвой, чтобы покрыть всю задолженность по заработной плате».

Независимая аудиторская проверка выявила, что МАК не справилась с задачами, поставленными перед ней в рамках договора с ЗИЛом, поясняет директор центра по связям с общественностью завода Татьяна Ломакина. Руководство ЗИЛа приняло решение взыскать с МАК перечисленное за все время ее работы вознаграждение.

Во времена управления МАК завод не раз пытались обанкротить многочисленные кредиторы, чему помешал мажоритарный акционер предприятия — правительство Москвы, которое в 2011 г. выделило ЗИЛу около 3 млрд руб., что позволило расплатиться с основными кредиторами.

Мэр Москвы нацеливает ЗИЛ на безубыточную работу.