Водителям скоро придется платить за въезд и выезд из Минска

В Белоруссии собираются ввести плату за проезд по автодорогам, связывающим Минск с областными центрами. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций страны Иван Щербо.

Речь идет обо всех реконструируемых дорогах, которые будут доведены до параметров первой категории. Об этом министр рассказал во время церемонии подписания инвестиционного договора с австрийской компанией Kapsch TrafficCom, которая помогает Белоруссии создавать национальную электронную систему сбора оплаты за проезд по автодорогам.

Первая очередь совместного проекта распространяется на дорогу M1/E30, которая уже сегодня является платной. В будущем австрийскую систему установят на трассах, соединяющих Минск с областными центрами. Бесплатной останется лишь кольцевая автодорога, сообщает Interfax.by.

Между тем вторая кольцевая дорога вокруг Минска после окончания строительства также станет платной.

Система взимания оплаты не требует остановки автомобиля, на ветровое стекло будет установлено бортовое устройство для считывания информации. Выдавать бортовые устройства начнут минимум за три месяца до начала эксплуатации системы.