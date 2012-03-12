В компании «АльфаСтрахование» подготовили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2011 года.

Аналитики исследовали данные о зафиксированных случаях угонов автомобилей и составили список самых рисковых моделей по абсолютному значению и по частоте угонов (отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто соответствующей марки/модели).

Специалисты выяснили, что по сравнению с 2010 годом «горячая десятка» заметно обновилась. Свои позиции в столичном регионе сохранил только лидер — BMW X6, возглавляющий рейтинг третий год подряд (частота угонов в 2011 году — 3,3%), тогда как занимавшие в 2010 году второе и третье места Mitsubishi Outlander и грузовые автомобили IVECO вообще покинули первую десятку.

В регионах страны в 2010 году лидировал Lexus GX с рекордным показателем 5,4%, за ним шли Lexus GS и Volvo S60. Теперь же «пальму первенства» по частоте угонов перехватил Jeep Cherokee с результатом 1,6%.

Согласно статистике компании наибольшей популярностью в 2011 году в Москве и Московской области помимо BMW X6 у угонщиков пользовались Mitsubishi Lancer и Mazda3 с частотой угонов 3,1 и 3,0% соответственно. От 2,4 до 1,9% приходится на Lexus LX, Mazda6, Honda — CR-V и Accord, Toyota — Corolla/Auris и Camry. Замыкает десятку Mercedes-Benz C-сlass — 1,2%.

В российских регионах пользуются особым спросом у автоворов Jeep Cherokee — 1,6%, BMW X5 — 1,4% и Lexus LX — 1,2%. Остальные места в десятке c частотой от 0,8 до 0,4% принадлежат Toyota Camry, Land Rover Range Rover, BMW X1, Toyota Avensis, Honda CR-V, а также грузовым IVECO и Scania.

Аналитики СК «АльфаСтрахование» подсчитали, что по абсолютному числу угонов в столичном регионе лидируют Honda Accord, Mazda3 и Toyota Camry. Последняя модель находится на той же позиции и в региональном рейтинге, тогда как две верхние строчки в нем занимают ВАЗ 2108-09/2113-15 и BMW X5. Согласно информации УГИБДД столицы, московские угонщики в 2011 году предпочитали ВАЗы, «Тойоты» и грузовики.

По данным СК «Альянс», составившей свой рейтинг на основе процентного соотношения числа зарегистрированных и угнанных машин, в 2011 году самым угоняемым автомобилем в Москве стал Mazda CX-9, «подвинувший» Lexus LS.

Со своей стороны, компания «Эшелон Геолайф» установила, что первые девять мест списка самых угоняемых иномарок 2011 года в столице занимают японские модели, а замыкает десятку немецкий кроссовер BMW X5.