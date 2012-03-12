Концепт Kia Trackster после Чикаго посетил Женеву

В Kia решили изучить реакцию европейцев на шоу-кар Trackster.
На Женевском автосалоне у нас появилась возможность в деталях рассмотреть чикагский концепт Kia Trackster, что официально дебютировал еще в прошлом месяце. Создатели говорят, что до запуска прототипа в серию не дойдет, зато он четко показывает, что может быть с псевдокроссовером Soul в будущем. Нас ждет спортивная модификация? Об этом, к сожалению, умалчивается, но намек мы поняли.
Kia Trackster side-front view
Расширенные крылья, заниженная подвеска, 19-дюймовые колесные диски, мощные тормозные механизмы Brembo… Выглядит машина очень агрессивно. Не зря создатели сравнивают Trackster с бульдогом. Под панелями кузова все тоже очень серьезно: спереди установлен двухлитровый турбомотор мощностью 250 л. с., спаренный с шестиступенчатой короткоходной «механикой», а тяга распределяется электроникой между всеми четырьмя колесами.
Kia Trackster side-front view 2
Ясно, что южнокорейцы не станут выпускать настолько спортивную версию «Соула», однако, быть может, нас готовят к выходу более динамичного трехдверного варианта. В общем, время покажет, что именно до нас хотели донести специалисты американского отделения компании, которые принимали непосредственное участие в проекте.
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