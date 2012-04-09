ВТБ24 и «Группа ГАЗ» подружились на почве автокредитования

ВТБ24 и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве и начнут предлагать совместные программы автокредитования, предусматривающие специальные условия приобретения легких коммерческих и среднетоннажных грузовых автомобилей ГАЗ.
Соглашение между ВТБ24 и «Группой ГАЗ» предусматривает запуск нескольких программ автокредитования, которые позволяют приобрести автомобиль с минимальным количеством документов, без комиссии и под процентную ставку, отличающуюся от базовых условий банка. Размер первоначального взноса по новым программам составляет от 15% стоимости автомобиля. Размер переплаты по сравнению с базовой розничной ценой автомобиля — от 1,9%. Срок оформления кредита — от 1 часа.
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