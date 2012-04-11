Гибридные автомобили разочаровывают владельцев

Американская компания Polk, специализирующаяся на маркетинге и статистике в автомобильной отрасли, выяснила, что гибриды теряют свою привлекательность для тех, кто уже имел опыт владения такими автомобилями.

Данные, собранные Polk, говорят, что только 35% владельцев гибридных машин готовы, приобретая свой следующий автомобиль, сделать выбор в пользу гибрида. Возможно, это знак ухода в прошлое «зеленой» моды или, что еще более неприятно для автопроизводителей, показатель того, что гибридные модели не смогли соответствовать ожиданиям их владельцев.

Среди хороших новостей — высокая лояльность владельцев гибридов избранной марке: около 60% владельцев «двоякодвижимых» автомобилей Toyota и 52% — Honda, отказавшись от гибридов, пересели на другие модели этих брендов.

При том, что число автомобилей, оснащенных гибридными силовыми установками, с 2007 года увеличилось вдвое, их доля в общем объеме автопродаж снижается: если в 2008 году гибриды составляли 2,9% от общего числа реализованных автомобилей, в настоящее время на их долю приходится всего 2,4%.

Аналитик автомобильного портала Edmunds.com Лейси Плэш объясняет результаты опроса следующим образом: «Сам модельный ряд машин с альтернативными системами привода и их высокая цена оказались недостаточно привлекательными для потребителей, а соображения экономии топлива оказались недостаточно сильным импульсом для развития спроса. Немаловажным фактором стала обеспокоенность потребителей надежностью новых технологий, таких как электромобили и подключаемые гибриды (PHEV). Негатива добавило и отсутствие развитой инфраструктуры станций подзарядки. Все это придется преодолеть, прежде чем увеличатся продажи гибридов».

Интересен и еще один факт, выявленный исследованиями Polk. Оказалось, что рост цен на топливо в период между 2008 и 2011 годами, когда стоимость бензина в США подскочила с двух до почти четырех долларов за галлон (приблизительно 3,8 л), оказал мало влияния на лояльность потребителей к гибридным машинам.

Тем временем в США работают над технологиями получения бензина из водорослей, а словацкую Братиславу хотят превратить в город электромобилей.