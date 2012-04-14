В свой день рождения Volvo заглянет на 85 лет назад

14 апреля 1927 года первый серийный автомобиль Volvo выехал с завода Лундби в Гетеборге. 85 лет спустя история должна повториться.

В тот день в 10 часов утра менеджер по продажам Хилмер Йуханссон выехал в первом серийном автомобиле ÖV4 за ворота завода Лундби в Гетеборге. Сегодня, ровно через 85 лет, такая же модель проедет через те же самые ворота, чтобы отметить день рождения Volvo. Автомобиль по очереди поведут Стефан Джейкоби (Stefan Jacoby), президент и главный управляющий Volvo Car Corporation, и Улоф Перссон (Olof Persson), президент и главный управляющий Volvo Group.

В день рождения марки Музей Volvo в Гетеборге распахнет свои двери для всех желающих. Если позволит погода, состоится торжественный выезд новых и классических моделей Volvo, которые проедут по центру города.

Volvo Group и Volvo Car Corporation — две компании, объединенные общей историей. Долгие годы с самого начала и до 1999 года Volvo была единой, но потом подразделение по производству легковых автомобилей отделилось.

На заре своего существования проект выглядел малообещающим: основатели марки Ассар Габриэльссон (Assar Gabrielsson) и Густав Ларсон (Gustaf Larson) не обладали опытом работы в автомобильной промышленности, и в течение первого года Volvo удалось продать всего лишь 300 автомобилей. Но уже в следующем году компания начала выпускать грузовики и автобусы, и бизнес партнеров стал набирать обороты. Уже тогда в Volvo хорошо поняли, что успех будет зависеть от экспорта.

«Наши корни по-прежнему важны для нас: около 30 000 из 120 000 служащих Volvo Group работают в Швеции, но 95% нашей продукции продается за пределами Швеции», — отметил Улоф Перссон. Из 21 500 служащих Volvo Car Corporation 14 500 работают в Швеции, а на долю экспортных продаж приходится около 87% всех продаж легковых автомобилей Volvo. В прошлом году было продано около 450 000 автомобилей в 120 странах мира, самый большой рынок для шведской марки — США.

Volvo Group производит грузовые автомобили разных брендов, включая Volvo, Renault Trucks, Mack и UD Trucks, а также автобусы, строительную технику, судовые двигатели, системы промышленного применения, комплектующие для авиационных двигателей. С оборотом в 310 млрд. шведских крон Volvo Group является вторым в мире производителем грузовых автомобилей и самой крупной компанией Швеции. Производственные предприятия Volvo Group находятся в 20 странах, а организации по продажам имеют свои представительства в 190 странах мира.

Volvo v40 — самая свежая модель марки, премьера которой состоялась на Женевском автосалоне 2012 года, в России продаваться не будет.