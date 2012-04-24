Кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на «автомате»

Ученики автошкол скоро смогут обучаться и сдавать экзамены на автомобилях с АКП, сообщил начальник управления надзорной деятельности главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александр Борисов.

Сейчас обучение в автошколах и сдача на права допускаются только на машинах с «механикой».

Кроме того, обновится федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно поправкам, которые будут внесены в закон в июле этого года, кандидатов в водители обяжут проходить обучение в автошколах в очной форме. Заочное и самостоятельное обучение допускаться не будут.

Александр Борисов отметил: постепенно сложилось так, что в Приморском крае и Москве значительная часть используемых автомобилей — иномарки на «автомате». Поэтому принятие такой поправки продиктовало само время.

Наш корреспондент задался вопросом: реально ли сдать на права по новому регламенту?