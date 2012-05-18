Lexus снял с производства свою самую неудачную модель

Всего три года прошло с момента премьеры гибридного Lexus HS 250h. Но модель уже снята с производства. Причина проста: резкое падение продаж на основном рынке — в Соединенных Штатах. Если в 2010 году в США продали более 10 тысяч «эйч-эсов», то в 2011-м — менее 3 тысяч. Продажи на японском рынке также минимальны.

Как сообщил изданию Inside Line представитель Lexus, «мы отслеживаем продажи автомобилей на разных рынках и вносим коррективы в зависимости от спроса». Спрос, упавший на 73%, показался Lexus достаточным основанием для снятия HS 250h с производства.

А как хорошо все начиналось! В 2009 году на автосалоне в Детройте седан HS 250h с помпой запустили как самый экономичный автомобиль Lexus. Гибридный привод, сходный с тем, что устанавливают на Toyota Camry Hybrid, состоял из 2,4-литрового бензинового мотора мощностью 187 л.с. и электромотора с вариатором, который передавал мощность на передние колеса.

После того как бизнес-седан ES решили оснастить гибридным приводом, HS 250h оказался бы и вовсе невостребованным. По виду он больше напоминает раздувшийся Toyota Prius, хотя прямых аналогов в модельном ряду Toyota не имеет.

Стоит отметить, что в России Lexus HS 250h никогда не продавался. А теперь уже и никогда не будет.