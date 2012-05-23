ГАЗ показал спецтехнику для силовых структур

Горьковский автозавод представил в рамках V Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2012», проходящего с 22 по 25 мая на территории ВВЦ в Москве, спецтехнику на базе автомобилей «Валдай», «Садко», «Соболь», подготовленную для подразделений МЧС, МВД и лесного хозяйства.

Пожарная автоцистерна на базе внедорожника «Садко» ГАЗ-33081 предназначена для департаментов лесного хозяйства и пожарно-химических станций. Основное предназначение автомобиля — защита лесов и сельских поселений. Объем водяного бака — 1,6 тыс. л. Хорошая проходимость «Садко», а также лебедка с тяговым усилием 4,5 т позволяют автомобилю работать в самых малодоступных районах.

Криминалистическая лаборатория для МВД создана на базе цельнометаллического фургона «Соболь» ГАЗ-2752. Машина предназначена для проведения выездной криминалистической экспертизы. Автомобиль разделен на три отсека: кабину, лабораторный и технический. Специальная платформа с откидными поручнями, размещенная на крыше, позволяет проводить фото- и видеосъемку с высокой точки.

Автомобиль оперативного реагирования на базе «Валдай» ГАЗ-33106 предназначен для аварийно-спасательных служб МЧС и служит для помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и локализации начинающихся пожаров. Специальный фургон изготовлен из сварного металлического каркаса из профильных труб с отделкой передней и задней стенок алюминиевым листом (2–3 мм). Машина укомплектована баком для воды (объем 300 л), пенообразователем (бак объемом 50 л), гидравлическим режущим инструментом, установкой высокого давления, бензогенератором, медико-реанимационным оборудованием. Мощная световая башня позволяет вести спасательные операции в темное время суток. Боевой расчет машины — шесть человек. Автомобиль оснащен дизельным двигателем Cummins ISF 3,8.

На улицах Нижнего Новгорода запечатлели похожий на «Газель Next»автомобиль, проходящий тестовые испытания.