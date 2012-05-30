Минпромторг: инвестиции в производство автокомпонентов достигнут $5 млрд

Если предприятие на протяжении десятков лет выпускало деталь для «семерки», это не требовало ни интеллектуальных усилий, ни обновления технической базы. Но стать поставщиками современных производств, таких как Ford и Renault , они не смогут . Об этом заявил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» замглавы Минпромторга Алексей Рахманов.

Сейчас в стране работает около тысячи компаний, поставляющих на автозаводы компоненты для машин. Чиновник напомнил, что производство запчастей может быть рентабельным только при условии больших объемов. Поэтому основная масса существующих заводов по выпуску запчастей связаны с крупными производителями, в первую очередь с АВТОВАЗом.

По условиям второго соглашения о промсборке, до 2020 года объем локализации производства иностранные производители должны довести до 45%. Поэтому правительство ожидает, что объем инвестиций в развитие отрасли автокомпонентов составит не менее $5 млрд. Будут развиваться предприятия по производству двигателей, коробок передач, деталей интерьера, а также штамповочное производство. В результате должно появиться не менее 150 компаний, выпускающих запчасти для автомобилей, которые смогут работать на российском рынке. Известно, что такое производство быстро окупается: мировая практика показывает, что для этого достаточно 4–7 лет. При этом производство автокомпонентов требует меньше инвестиций, чем автосборочное. Так, чтобы построить завод с конвейером на 200 тысяч авто в год, нужно 300 — 400 млн долларов, а завод по производству автокомпонентов в том же объеме обойдется в сумму от 10 млн до 100 млн долларов.

На развитие отрасли автокомплектующих Минпромторг отводит 8 лет.«Главное, чтобы в этот процесс не вмешался фактор российской спецификации, который может повлиять на скорость реализации проекта», — добавил Алексей Рахманов. Вероятно, он имел в виду отечественную бюрократию и ее аппетиты.