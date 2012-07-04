Microsoft Kinect станет основой интеллектуального авто будущего

Уже скоро автомобильные компьютерные системы получат функции распознавания жестов на базе Kinect, а также возможности интернет-поисковиков и систем индивидуализации в зависимости от предпочтений пользователей.

Согласно информации, обнародованной компанией Microsoft, в ее недрах идет работа над созданием компьютерной платформы машин будущего, одной из главных особенностей которых станет активное использование компьютерных сетей и беспроводных технологий. Как заявляют в Microsoft, следующее поколение электронных автомобильных платформ будет использовать всю мощь их технологий, в том числе Kinect, Windows 8, Windows Phone, Windows Live, Bing, Azure и Tellme. Сочетание большого числа сенсорных систем, позволяющих, к примеру, идентифицировать пользователей, с «облачным» доступом и анализом данных, превратит автомобиль из пассивного объекта в интеллектуального помощника для водителя и пассажиров.

Microsoft уже продемонстрировала, как технология Kinect, знакомая нам по компьютерным играм, может быть интегрирована в автомобиль, на примере своего концепта Project Detroit на базе Ford Mustang. Камеры Kinect, установленные в салоне автомобиля, «проследят» за водителем и пассажиром. Сенсоры, распознающие движения рук, могут быть использованы для управления отображением информации на экране информационно-развлекательной системы, а также позволят избавиться от кнопок на центральной консоли и дадут больше простора дизайнерам.

Сама Kinect видится майкрософтовским инженерам как своего рода «клей», который связывает все технологии Microsoft, воплощенные в идее Connected Car. Она позволит сделать коммуникационные устройства и системы автомобиля проще в использовании, что, по замыслу создателей, даст возможность водителю сконцентрироваться на управлении машиной.

Но еще более фантастическими выглядят уверения компьютерщиков в том, что благодаря их творению автомобиль практически обретет «индивидуальность»: он сможет распознавать пассажиров и взаимодействовать с ними.

Connected Car будет общаться с людьми посредством речи, отслеживая при этом мимику и жесты. Он будет способен накапливать в своей памяти данные о привычках владельцев и сможет использовать эту информации для помощи в вождении и прокладке маршрутов.

Сегодня Windows Embedded Automotive platform, которой и будет наследовать Connected Car, уже применяется в автомобилях Ford, Honda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. Другие автопроизводители и разработчики электроники также работают над системами распознавания жестов. Так, японская JVC представила недавно устройство управления аудиосистемой с помощью жестов, а Audi продемонстрировала на прошедшей в этом году Consumer Electronics Show контролируемый жестами HUD-дисплей.