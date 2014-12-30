Заработал online-сервис поиска и оплаты штрафов ГИБДД

С 1 июля 2012 года жители Москвы и Московской области смогут проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД и при желании оплатить их в режиме онлайн через систему электронных платежей.

Любой водитель может проверить онлайн наличие неоплаченных штрафов, выписанных ГИБДД по Московской области и городу Москве, указав номер водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации транспортного средств, зайдя на сайт www.wellpay.ru/services/gibdd.

Если есть постановление об административном правонарушении, можно сразу по его номеру произвести оплату, в том числе с помощью карт VISA или MasterCard. Ведь часто бывает так, что нарушение фиксируется камерой фото- и видеофиксации, а гражданин узнает о нем, лишь когда необходимо ставить или снимать транспортное средство с учета в органах ГИБДД или, хуже того, когда гражданин выезжает за границу Российской Федерации.

Запуск такого сервиса особенно актуален в столице сейчас, когда увеличивается число камер фото- и видеофиксации, а также в связи с изменением законодательства об административных правонарушениях.

Пока сервис доступен только в Москве и Московской области, но со временем будет работать и в остальных регионах, постепенно к системе будут подключены все подразделения ГИБДД России.

Единственное, на что стоит обратить внимание, при оплате через этот портал взимается комиссия. Если же оплату производить через сайт госуслуг, то никакой комиссии не возьмут. Но для этого предварительно нужно зарегистрироваться и получить пароль для доступа на сайт госуслуг, а это займет некоторое время.