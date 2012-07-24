Nissan обещает, что новая Micra будет лучше прежней

Nissan намерен изменить тему дизайна следующего поколения Nissan Micra — видимо, приняв во внимание низкие результаты, показанные нынешней глобальной моделью в Европе.

«Сейчас мы довершаем настройку Micra следующей модели», — сказал Широ Накамура, отвечающий за дизайн Nissan.

«Волнение, собранность и ловкость» будут составлять особенности дизайна будущих моделей Nissan Micra, добавил он. Обретение автомобилем этих качеств в сочетании с вместимостью выше среднего он назвал наиболее важной задачей, стоящей перед его коллективом. Несмотря на то, что «решать ее будет сложно», Накамура считает, что Qashqai и Juke уже показали дорогу вперед.

«Эти модели демонстрируют „спортивный“ стиль и уже заняли прочные позиции на рынке», — сказал он. Успех Qashqai и Juke предопределил и стратегию в дизайне — как заявил Накамура в интервью британскому Autocar, «в течение ближайших нескольких лет вся продукция Nissan будет иметь более единообразный вид». При этом босс дизайнеров Nissan признал, что задача по воплощению идеи единообразности во внешнем облике всего модельного ряда, включающего в себя такие разные автомобили, как Micra и пикап Titan, представляет собой очень серьезный вызов.