Новый Fiat 500L нальет пассажирам кофе

Опциональное оборудование в автомобиле может быть самым разным — от съемных часов, которые превращаются в наручные, до сигарного ящика. Но такие навороты обычно встречаются на автомобилях премиум-сегмента. Fiat к таким вряд ли отнесешь, но итальянцы берут другим.

Зная, что ни один житель Апеннин не может обойтись без чашечки свежесваренного эспрессо, Fiat снабдил новый 500L настоящей встроенной мини-кофе-машиной.

Fiat уверяет, что аппарат для приготовления эспрессо — уникальная особенность Fiat и не встречается ни на одном автомобиле в мире. Кофемашина работает по технологии A Modo Mio, идеально интегрирована в автомобиль и готовит настоящий эспрессо.

Подробностей, как эта штука работает, Fiat не приводит, но судя по снимкам, она очень похожа на сверхкомпактную кофеварку Handspresso Auto, которая появилась не так давно. Если так, то приготовленный напиток должен быть похож на настоящий эспрессо, приготовление которого требует высокого давления.

В ответ на предположения критиков, что автокофеварка будет отвлекать водителя от управления автомобилем, представители Fiat подчеркивают, что эспрессо-машиной можно воспользоваться только во время стоянки. При движении устройство окажется заблокировано в своем гнезде.