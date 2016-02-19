BMW запускает бюджетную моноприводную версию X3

Один приятель спрашивает у другого: «Знаешь, что такое миллисекунда? Промежуток между зеленым сигналом светофора и клаксоном сзади!». Действительно, многие без особых раздумий поторапливают на светофорах коллег. А если впереди зазевался гаишник? Как говорится, и хочется, и колется.
В этом году в залах «Крокус Экспо» будет всего около десятка стендов автопроизводителей. Зато те, кто все-таки решил выставляться, приготовили важные для нашего рынка или как минимум очень интересные новинки.
Это будет первый моноприводный кроссовер марки. Автомобиль, оснащенный 2-литровым турбодизелем, получит обозначение sDrive18d. Мощность двигателя, аналогичного тому, который ныне устанавливается на полноприводную версию, снижена со 184 до 143 л.с., а крутящий момент уменьшился с 380 до 360 Нм.
Разгон до сотни у моноприводника займет чуть больше, чем у полноприводного собрата — 9,9 секунды, максимальная скорость — 194 км/час соответственно. Зато, как подчеркивают в BMW, в смешанном цикле езды расход топлива моноприводного варианта Х3 сократился до 5,1 л/100 км, что 0,5 литра ниже, чем у версий с xDrive.
В базовой комплектации BMW X3 sDrive18d получит 6-ступенчатую МКПП, опционально будет доступен и 8-ступенчатый «автомат».
Продажи новинки стартуют в октябре. Одной из первых стран, где будет продаваться новинка, по информацуии британского издания Car, станет Великобритания. Стоимость базовой версии X3 sDrive здесь составит $44 870, что на $4500 дешевле самой доступной полноприводной модификации X3 xDrive 2.0d.
Когда заднеприводный Х3 станет доступен для других стран, пока не сообщается. Однако уже сейчас известно, что в Россию эта модификация поставляться не будет — отечественным покупателям придется ограничиться моноприводным X1 sDrive.
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