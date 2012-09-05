В России, Белоруссии и Казахстане хотят ввести единый ПТС

О том, что единый образец паспорта транспортного средства планируется ввести с 1 января 2013 года, следует из документов Евразийской экономической комиссии. Это связано с необходимостью дальнейшей унификации документов в рамках Таможенного союза и, в частности, с таким нововведением, как проставление в ПТС отметки об уплате утилизационного сбора.

В новом ПТС найдет отражение введенный Россией с 1 сентября 2012 года утилизационный сбор. В паспорте транспортного средства появится новая графа, где таможенники будут ставить отметку об уплате этого сбора, так как, согласно постановлению российского правительства, без печати машину нельзя будет поставить на учет.

Кстати, Украина готова, в свою очередь, ввести утилизационный сбор для российских автомобилей.