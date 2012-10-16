Tata Nano прицеливается к европейскому рынку

В течение трех лет индийский автопроизводитель разработает модернизированный вариант самого бюджетного авто в мире — модели Тata Nano, пригодный для продаж в Европе и, может быть, даже в США.

В течение трех лет индийский автопроизводитель разработает модернизированный вариант самого бюджетного авто в мире — модели Тata Nano, пригодный для продаж в Европе и, может быть, даже в США.

О планах по выводу своей микролитражки на главные рынки мира заявил накануне хозяин гигантской промышленной группы Tata миллиардер Ратан Тата. «Рынок США для нас очень привлекателен, и поэтому мы намерены переделать Nano для того, чтобы предложить этот автомобиль покупателям из Европы и США», — заявил Ратан Тата в интервью Automotive News. По его словам, новый Nano будет более «продвинутой» и «сложной» моделью, чем тот ультрадешевый автомобиль, который предлагается в Индии и других странах азиатского региона.

Европейская версия получит больший по объему и более мощный двигатель, а также разнообразные опции, включая усилитель рулевого управления, систему контроля тяги и разнообразные «свистки и погремушки», призванные сделать дешевого «индийца» приемлемым для вкусов избалованной комфортом публики из стран первого мира. Тем не менее в Тata утверждают, что цена машины не перешагнет психологически важной отметки в $10 000.

Существующая модель Nano — четырехместный автомобиль с яйцевидной формой кузова — был разработан в Индии в качестве альтернативы скутерам. Tata Nano оснащается двухцилиндровым двигателем мощностью 37 л.с., расположенным сзади. Машина поступила в продажу в 2009 году и предлагается у себя на родине по цене примерно $2500.