Chevrolet показал люксовую версию Aveo

Компания Chevrolet сделала к выставке SEMA седан Aveo (в США — Sonic/Dusk) премиальным.

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Chevrolet > Aveo

Chevrolet Sonic Dusk

Chevrolet Sonic Dusk

Машина получила измененную отделку экстерьера с хромированными элементами, большие 18-дюймовые колеса и обновленный салон. Кресла люксового Aveo отделаны кожей и замшей, в «базе» устанавливается мультимедийная система MyLink.

Chevrolet Sonic Dusk

Chevrolet Sonic Dusk

Под капотом автомобиля 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,4 л, развивающий 138 л.с. и агрегатирующийся как с шестиступенчатой МКП, так и с «автоматом».

Chevrolet Sonic Dusk

Chevrolet Sonic Dusk

Отметим, что ранее в США Chevrolet Aveo был признан самым безопасным в классе.

Chevrolet показал люксовую версию Aveo
Chevrolet показал люксовую версию Aveo
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Хороший уровень комфорта в городе и на шоссе. Радует динамика.

Недостатки:

Ломучий автомат.

Комментарий:

В свое время успели поменять автомат по гарантии. После ее окончания отказ коробки стал полной неожиданностью и сильно ударил по семейному бюджету. В остальном автомобиль проявил себя достойно.

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