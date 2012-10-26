Chevrolet показал люксовую версию Aveo

Компания Chevrolet сделала к выставке SEMA седан Aveo (в США — Sonic/Dusk) премиальным.

Chevrolet Sonic Dusk

Машина получила измененную отделку экстерьера с хромированными элементами, большие 18-дюймовые колеса и обновленный салон. Кресла люксового Aveo отделаны кожей и замшей, в «базе» устанавливается мультимедийная система MyLink.

Chevrolet Sonic Dusk

Под капотом автомобиля 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,4 л, развивающий 138 л.с. и агрегатирующийся как с шестиступенчатой МКП, так и с «автоматом».

Chevrolet Sonic Dusk

Отметим, что ранее в США Chevrolet Aveo был признан самым безопасным в классе.